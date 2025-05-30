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В Могилевском районе нога мужчины застряла в мотокультиваторе, на помощь пришли спасатели

Выяснилось, что при обработке поля возле деревни мужчина по неосторожности зацепил фрезой элементы одежды, в результате чего его нога оказалась зажата механизмом.

30 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Спасатели помогли мужчине в Могилевском районе, нога которого застряла в мотокультиваторе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

30 мая в 18.43 в МЧС поступило сообщение, что в д. Сухари нуждается в помощи местный житель, нога которого застряла в мотокультиваторе. Выяснилось, что при обработке поля возле деревни мужчина по неосторожности зацепил фрезой элементы одежды, в результате чего его нога оказалась зажата механизмом.

Спасатели оперативно прибыли на место, демонтировали часть культиватора с помощью специального оборудования и передали пострадавшего медикам.

Мужчину госпитализировали с травмами различной степени тяжести. -0-