В Могилевском районе нога мужчины застряла в мотокультиваторе, на помощь пришли спасатели

30 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Спасатели помогли мужчине в Могилевском районе, нога которого застряла в мотокультиваторе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
30 мая в 18.43 в МЧС поступило сообщение, что в д. Сухари нуждается в помощи местный житель, нога которого застряла в мотокультиваторе. Выяснилось, что при обработке поля возле деревни мужчина по неосторожности зацепил фрезой элементы одежды, в результате чего его нога оказалась зажата механизмом.
Спасатели оперативно прибыли на место, демонтировали часть культиватора с помощью специального оборудования и передали пострадавшего медикам.
Мужчину госпитализировали с травмами различной степени тяжести. -0-