В Могилевском районе нога мужчины застряла в мотокультиваторе, на помощь пришли спасатели

30 мая в 18.43 в МЧС поступило сообщение, что в д. Сухари нуждается в помощи местный житель, нога которого застряла в мотокультиваторе. Выяснилось, что при обработке поля возле деревни мужчина по неосторожности зацепил фрезой элементы одежды, в результате чего его нога оказалась зажата механизмом.