Трамп объяснил, кто мешает добиться мира на Украине

Трамп высказался о мирных переговорах.
Президент США Дональд Трамп не стал называть российского лидера Владимира Путина единственной стороной, препятствующей достижению мира на Украине. По словам американского президента, упрямство в переговорном процессе проявляет также глава Украины Владимир Зеленский.
«Я знаю его очень хорошо, и мне пришлось пройти через многое вместе с ним», — отметил глава Белого дома. После замечания одного из журналистов о «очень упрямом Владимире Путине» Трамп ответил: «И очень упрямым Зеленским тоже».
Ранее Трамп в интервью Fox News отмечал, что, по его мнению, у Владимира Зеленского нет сильных позиций для получения преимуществ на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Тогда же Трамп заявлял о своем опыте взаимодействия с украинским лидером и называл его «величайшим торгашом в мире», а также выражал готовность к встрече с президентом России Владимиром Путиным.