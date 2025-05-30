Трамп объяснил, кто мешает добиться мира на Украине

Ранее Трамп в интервью Fox News отмечал, что, по его мнению, у Владимира Зеленского нет сильных позиций для получения преимуществ на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Тогда же Трамп заявлял о своем опыте взаимодействия с украинским лидером и называл его «величайшим торгашом в мире», а также выражал готовность к встрече с президентом России Владимиром Путиным.