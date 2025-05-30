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Трамп объяснил, кто мешает добиться мира на Украине

Президент США Дональд Трамп не стал называть российского лидера Владимира Путина единственной стороной, препятствующей достижению мира на Украине. По словам американского президента, упрямство в переговорном процессе проявляет также глава Украины Владимир Зеленский.

Трамп высказался о мирных переговорах.

Президент США Дональд Трамп не стал называть российского лидера Владимира Путина единственной стороной, препятствующей достижению мира на Украине. По словам американского президента, упрямство в переговорном процессе проявляет также глава Украины Владимир Зеленский.

«Я знаю его очень хорошо, и мне пришлось пройти через многое вместе с ним», — отметил глава Белого дома. После замечания одного из журналистов о «очень упрямом Владимире Путине» Трамп ответил: «И очень упрямым Зеленским тоже».

Ранее Трамп в интервью Fox News отмечал, что, по его мнению, у Владимира Зеленского нет сильных позиций для получения преимуществ на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Тогда же Трамп заявлял о своем опыте взаимодействия с украинским лидером и называл его «величайшим торгашом в мире», а также выражал готовность к встрече с президентом России Владимиром Путиным.