Суд вынес приговор мужчине из Новгорода, дважды надругавшемуся над 13-летней дочерью

Житель Новгородской области, ранее судимый за незаконное совершение действий сексуального характера, вновь попал под ту же статью. Преступник надругался над собственной несовершеннолетней дочерью. О приговоре сообщили в объединенной пресс-службе судов Новгородской области.
По информации инстанции, мужчина является гражданином другого государства. Он приехал к дочери в марте 2024 года и дважды изнасиловал ее. Девочке было всего 13 лет. В отношении преступника возбудили уголовное дело по нескольким статьям.
«Путем частичного сложения назначенных наказаний подсудимому окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на 19 лет», — сказано в сообщении.
Уголовное дело по статье такого же содержания расследуют в Петербурге. Иностранец, по версии суда, изнасиловал незнакомую женщину.