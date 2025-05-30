Два человека погибли и полтора десятка пострадали: в Казахстане взорвалась автозаправка

В результате взрыва погибли по меньшей мере два человека — муж и жена, которые находились на территории заправки в момент происшествия. По данным экстренных служб, травмы различной степени тяжести получили 14 человек, среди которых — четверо детей. Всех пострадавших оперативно доставили в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь. Состояние большинства оценивается как средней степени тяжести.