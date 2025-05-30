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ВСУ атаковали гражданское население Брянской области: есть пострадавший

Богомаз сообщил о ранении жителя Брянской области при атаке дронами-камикадзе.

Источник: Комсомольская правда

Киевский режим вновь нанес удары по территории России. Вечером 30 мая целью боевиков ВСУ стала Брянская область. В результате атаки ранен мирный житель. Такими сведениями поделился в Telegram-канале губернатор области Александр Богомаз.

Он уточнил, что ВСУ атаковали поселок Уборки Климовского района Брянщины. Губернатор добавил, что удары нанесены дронами-камикадзе. Раненый мирный житель госпитализирован.

«Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Желаю пострадавшему скорейшего выздоровления», — написал Александр Богомаз.

Ранее поступила информация о захвате российскими бойцами «легендарного» дрона-детектора ВСУ «Сахарок». Его обезвредили в районе Сумской области. Перед захватом БПЛА российские военные ликвидировали группу солдат ВСУ.