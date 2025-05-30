ВСУ атаковали беспилотниками Курскую область, в Рыльске горит гостиница

«В Рыльске повреждено несколько домов. После атаки БПЛА ВСУ горит гостиница, квартира жилого дома и автомобиль. Обломки также рухнули в частный сектор после уничтожения беспилотника над городом около 23:10. О звуках пролетов дронов сообщают жители Льгова и Курчатова», — пишут Shot и Mash. Ранее об опасности атаки беспилотниками жителей предупреждал оперштаб.