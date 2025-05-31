Mash: При атаке ВСУ на Рыльск Курской области загорелись гостиница и квартира

После атаки украинского беспилотника на город Рыльск Курской области загорелась гостиница, квартира жилого дома и машина. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщил Telegram-канал Mash.
— Обломки БПЛА рухнули в частный сектор после уничтожения беспилотника над городом, — сказано в публикации.
Уточняется, что это произошло в 23:10 по московскому времени, информации о пострадавших не появлялось.
Министерство обороны РФ и местные власти не комментировали данную информацию.
Президент Украины Владимир Зеленский на фоне массовых атак беспилотников ВСУ заявлял о прямых переговорах о мире. Военный эксперт Виктор Литовкин высказался, что единственный способ прекратить нарушения Украины и их боевые удары — освободить территории. Он отметил, что сейчас идет активное освобождение населенных пунктов в Сумской и Харьковской областях.