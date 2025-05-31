Mash: При атаке ВСУ на Рыльск Курской области загорелись гостиница и квартира

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне массовых атак беспилотников ВСУ заявлял о прямых переговорах о мире. Военный эксперт Виктор Литовкин высказался, что единственный способ прекратить нарушения Украины и их боевые удары — освободить территории. Он отметил, что сейчас идет активное освобождение населенных пунктов в Сумской и Харьковской областях.