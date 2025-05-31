В Иркутской области горит локомотивное депо на площади 2 тыс. кв. м

Локомотивное депо загорелось в Иркутской области, сообщает МЧС РФ.
В настоящее время возгорание локализовано. Огонь охватил площадь две тысячи квадратных метров.
Инцидент случился в городе Тайшете. К ликвидации пожара привлечён пожарный поезд. В ведомстве подчеркнули, что в результате случившегося никто не пострадал.
«На месте работают 16 специалистов и семь единиц спецтехники», — говорится в сообщении.
Кроме того, МЧС обнародовало кадры с места ЧП.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области возле детского дома взорвался павильон с шаурмой.