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В Иркутской области горит локомотивное депо на площади 2 тыс. кв. м

К ликвидации возгорания привлечён пожарный поезд.

Источник: Аргументы и факты

Локомотивное депо загорелось в Иркутской области, сообщает МЧС РФ.

В настоящее время возгорание локализовано. Огонь охватил площадь две тысячи квадратных метров.

Инцидент случился в городе Тайшете. К ликвидации пожара привлечён пожарный поезд. В ведомстве подчеркнули, что в результате случившегося никто не пострадал.

«На месте работают 16 специалистов и семь единиц спецтехники», — говорится в сообщении.

Кроме того, МЧС обнародовало кадры с места ЧП.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области возле детского дома взорвался павильон с шаурмой.