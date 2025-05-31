Spiegel: неизвестные БПЛА сопровождали судно полиции ФРГ в Северном море

«Федеральная полиция зафиксировала семь беспилотных летательных аппаратов, которые сопровождали как грузовое, так и патрульное судно почти три часа. Сотрудники полиции отметили наличие зеленых и красных габаритных огней, однако тип дронов определить не удалось», — говорится в публикации Der Spiegel.