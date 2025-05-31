Spiegel: неизвестные БПЛА сопровождали судно полиции ФРГ в Северном море

Беспилотные аппараты контролировали обстановку в течение нескольких часов.
Патрульный катер федеральной полиции Германии сопровождали семь неизвестных беспилотников в Северном море. Инцидент произошел в тот момент, когда корабль осуществлял наблюдение за российским грузовым судном. Об этом пишут немецкие СМИ.
«Федеральная полиция зафиксировала семь беспилотных летательных аппаратов, которые сопровождали как грузовое, так и патрульное судно почти три часа. Сотрудники полиции отметили наличие зеленых и красных габаритных огней, однако тип дронов определить не удалось», — говорится в публикации Der Spiegel.
По сведениям издания, инцидент произошел 17 мая. Патрульный корабль осуществлял наблюдение за российским грузовым судном, которое следовало в Бельгию, севернее острова Боркум. Der Spiegel отмечает, что предположительно беспилотники могли быть российского происхождения, но подтверждающих этот факт доказательств не представлено.
Как сообщало URA.RU ранее, в нейтральных водах Балтийского моря ВМС Эстонии при поддержке авиации НАТО предприняли попытку захвата гражданского судна Jaguar, которое двигалось в нейтральных водах под флагом Габона. Соотвествующие кадры опубликовали российские моряки.