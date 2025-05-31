Суд назначил 22 года тюрьмы мужчине, дважды изнасиловавшему 12-летнюю дочь

«Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на 19 лет, с отбыванием первых 5 лет лишения свободы в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил», — сообщило ведомство.