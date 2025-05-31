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Суд назначил 22 года тюрьмы мужчине, дважды изнасиловавшему 12-летнюю дочь

Новгородский областной суд вынес суровый приговор 42-летнему мужчине, признанному виновным в серии особо тяжких преступлений против собственной 12-летней дочери.

Новгородский областной суд вынес суровый приговор 42-летнему мужчине, признанному виновным в серии особо тяжких преступлений против собственной 12-летней дочери. Подсудимый приговорен к 22 годам лишения свободы, первые пять из которых проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии особого режима. Пожизненный запрет на работу с детьми составит 19 лет, сообщает СУ СК России по Новгородской области.

Следствие установило, что в марте 2024 года обвиняемый, незаконно пересекший границу России в 2022 году, дважды изнасиловал несовершеннолетнюю дочь, а также совершил другие насильственные действия сексуального характера. Преступления произошли в Великом Новгороде, где девочка проживала вместе с отцом.

Мужчина осужден по четырем статьям Уголовного кодекса, включая пункты о насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании несовершеннолетней (ст. 131 и 132 УК РФ), а также за незаконное пересечение границы (ст. 322 УК РФ). Суд учел особую жестокость преступлений и степень опасности подсудимого для общества.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на 19 лет, с отбыванием первых 5 лет лишения свободы в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил», — сообщило ведомство.

Ранее сообщалось, что бывший советник самарского экс-губернатора отрицает причастность к махинациям с бюджетом.