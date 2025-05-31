В Раде раскрыли, сколько денег теряет Украина из-за теневых схем

Украина теряет десятки миллиардов долларов.
Украина ежегодно теряет до 21 миллиарда долларов из-за масштабных теневых схем, охватывающих значительную часть экономики страны. Об этом сообщил глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
«Бюджет Украины ежегодно теряет до 21 млрд долларов из-за теневых схем. От 30 до 50% экономики страны находится в тени», — заявил депутат Верховной рады, передает ТАСС.
Ранее издание Politico сообщало, что вступление Украины в ЕС вызывает опасения у европейских чиновников из-за высокого уровня коррупции и значительных теневых схем в экономике страны. По данным опроса 2024 года, 90% украинцев отмечают распространенность коррупции, а бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер указывал на неподготовленность Киева к членству в союзе. Эти проблемы могут осложнить интеграцию Украины в европейские структуры и повлиять на бюджет ЕС.