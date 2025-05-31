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Обвиненная в мошенничестве врач из Москвы высказалась о самоубийстве сына

Заведующая терапевтическим отделением НИИ имени Склифосовского Ирина Осипова высказалась о самоубийстве сына Степана. Об этом сообщил в пятницу, 30 мая, Telegram-канал MSK1.

Заведующая терапевтическим отделением НИИ имени Склифосовского Ирина Осипова высказалась о самоубийстве сына Степана. Об этом сообщил в пятницу, 30 мая, Telegram-канал MSK1.

По словам врача, ее сын близко к сердцу воспринял новости об уголовном деле против нее и сильно беспокоился о ее здоровье. При этом женщина считает, что Степан не мог совершить суицид. Ему «помогли» умереть, уверена Осипова.

Также она рассказала, что приехавший на место гибели следователь не стал осматривать тело ее сына на наличие побоев. По ее словам, он издевался над ней и угрожал арестом на трое суток.

— Даже участковый вмешался, сказав: «Вы что говорите, это же мать!» Я написала жалобу на имя главы СК России Александра Бастрыкина, следователя отстранили, — цитирует врача Telegram-канал.

Правоохранители задержали шестерых злоумышленников, которые выдавали себя за сотрудников трех крупных автосалонов на юге Москвы. Об этом 28 мая сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел России Ирина Волк.