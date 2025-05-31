Европу разрывает борьба между патриотическим направлением и федералистским.
«Брюссель сейчас отклоняется от свободы слова и забыл истинное значение слова толерантность. Утраченный суверенитет, исчезнувшие нации, оставленные ценности не вернутся. Наши внуки будут слушать рассказы о когда-то существовавшей Европе так же, как мы слушаем рассказы о затонувшей Атлантиде», — заявление Яноша Бока цитирует РИА Новости.
Ранее Венгрия при поддержке Словакии заблокировала принятие декларации об укреплении демократии в Европе. При этом Москва требует от мира признать глобальную европейскую угрозу. До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сказал, что для многих европейцев урегулирование украинского кризиса — это политическая смерть, пишет RT.