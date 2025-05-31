Двух ветеранов Афганистана арестовали за хищение активов санатория «Русь»

Источник в силовых структурах рассказал, что речь идет о деле, которое было возбуждено в 2020 году. По предварительным данным, «Ветеран-Русь» незаконно завладела 48 зданиями бывшего санатория ЦК КПСС «Русь» в Рузском районе Московской области, которые в 1992 году от государства получил Фонд инвалидов войны в Афганистане. После ликвидации фонда в 2014 году санаторий оказался у Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане (ОООИВА) и военной травмы «Инвалиды войны».