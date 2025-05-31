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Двух ветеранов Афганистана арестовали за хищение активов санатория «Русь»

Мещанский районный суд столицы арестовал двух фигурантов дела об особо крупном мошенничестве — гендиректора АНО «Центр “Ветеран-Русь” Валерия Белялова и бывшего лидера одной из самых крупных в России ветеранских организаций Андрея Чепурного. Об этом порталу “Лента.ру” в пятницу, 30 мая, сообщили в суде.

Мещанский районный суд столицы арестовал двух фигурантов дела об особо крупном мошенничестве — гендиректора АНО «Центр “Ветеран-Русь” Валерия Белялова и бывшего лидера одной из самых крупных в России ветеранских организаций Андрея Чепурного. Об этом порталу “Лента.ру” в пятницу, 30 мая, сообщили в суде.

Им обоим предъявили обвинение, они пробудут в СИЗО два месяца.

Источник в силовых структурах рассказал, что речь идет о деле, которое было возбуждено в 2020 году. По предварительным данным, «Ветеран-Русь» незаконно завладела 48 зданиями бывшего санатория ЦК КПСС «Русь» в Рузском районе Московской области, которые в 1992 году от государства получил Фонд инвалидов войны в Афганистане. После ликвидации фонда в 2014 году санаторий оказался у Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане (ОООИВА) и военной травмы «Инвалиды войны».

Уголовное дело позже прекратили, но в этом году расследование возобновили. Белялова задержали 28 мая.

Чепурного в 2017 году отстранили от должности председателя ОООИВА из-за подозрений в финансовых злоупотреблениях. Это произошло из-за безвозмездной передачи санатория «Русь» организации Валерия Белялова, сказано в статье.

28 мая Таганский районный суд Москвы приговорил к восьми годам тюрьмы экс-председателей правления Рост-банка и Бинбанка Кирилла Любенцова и Александра Лукина по обвинению в особо крупной растрате.