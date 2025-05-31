При обстрелах Курской области пострадали двое детей

«К сожалению, пострадали семеро человек. В Рыльскую ЦРБ сейчас доставляется семья из 4-х человек, среди них дети 13-ти и 16-ти лет. Еще двое женщин и один мужчина получили осколочные ранения и находятся в шоковом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана!» — сообщил Хинштейн.