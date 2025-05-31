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При обстрелах Курской области пострадали двое детей

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины по Рыльскому и Льговскому районам Курской области пострадали семь человек, в том числе двое детей. Об этом 30 мая сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Хинштейн сообщил о раненых после удара ВСУ.

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины по Рыльскому и Льговскому районам Курской области пострадали семь человек, в том числе двое детей. Об этом 30 мая сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«К сожалению, пострадали семеро человек. В Рыльскую ЦРБ сейчас доставляется семья из 4-х человек, среди них дети 13-ти и 16-ти лет. Еще двое женщин и один мужчина получили осколочные ранения и находятся в шоковом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана!» — сообщил Хинштейн.

Ранее в Курской области уже фиксировались жертвы в результате атак украинских беспилотников: в Беловском и Глушковском районах погибли три человека, еще трое получили ранения. Тогда удары также были нанесены по гражданским автомобилям, а пострадавшим оказывали медицинскую помощь в региональных больницах.