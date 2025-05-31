ВСУ атаковали Рыльск: пострадали семь человек

Хинштейн отметил, что в результате атаки дронов в Рыльске пострадали семь человек. В Рыльскую центральную районную больницу доставили семью из четырех человек, среди них дети 13-ти и 16-ти лет. Еще две женщины и мужчина получили осколочные ранения.