ВСУ атаковали Рыльск: пострадали семь человек

ВСУ при помощи дронов атаковали город Рыльск в Курской области. Беспилотники влетели в два пятиэтажных МКД, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Хинштейн.
«На первом этаже загорелась квартира, огонь перекинулся на соседние балконы. Сейчас пожар ликвидирован. В соседнем доме беспилотник ударил по 3-му этажу, в одной из квартир также начался пожар, который оперативно ликвидировали. Выбито большое число окон, посечены фасады в ряде домов. Жителей МКД эвакуировали», — говорится в сообщении главы региона.
Хинштейн отметил, что в результате атаки дронов в Рыльске пострадали семь человек. В Рыльскую центральную районную больницу доставили семью из четырех человек, среди них дети 13-ти и 16-ти лет. Еще две женщины и мужчина получили осколочные ранения.
Губернатор добавил, что на месте произошедшего работают все городские экстренные службы. С утра специалисты начнут подомовой обход для замеров поврежденных окон. Хинштейн также дал указание оказать максимальную поддержку пострадавшим в восстановлении жилья.
Кроме того, в поселке Артакова (Льговский район) из-за атаки БПЛА загорелись два строения и гараж. На место незамедлительно выехали пожарные. Известно о троих пострадавших.
Ранее стало известно, что ВС РФ сбили воздушный ретранслятор ВСУ.