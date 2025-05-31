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Хинштейн: Дроны ВСУ попали в два жилых дома в Рыльске, семь человек пострадали

Украинские БПЛА ударили по Рыльскому и Львовскому районам Курской области, в Рыльске в результате атаки произошли пожары в двух пятиэтажных домах, пострадали семь жителей. Об этом в субботу, 31 мая, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Украинские БПЛА ударили по Рыльскому и Львовскому районам Курской области, в Рыльске в результате атаки произошли пожары в двух пятиэтажных домах, пострадали семь жителей. Об этом в субботу, 31 мая, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

На первом этаже одного дома в результате атаки загорелась квартира, огонь перекинулся на соседние балконы. В настоящее время пожар потушили, уточнил он.

— В соседнем доме беспилотник ударил по третьему этажу, в одной из квартир также начался пожар, который оперативно ликвидировали. По предварительным данным, пострадали семь человек, — написал глава региона в Telegram-канале.

По его словам, было выбито большое число окон, посечены фасады нескольких домов. Жителей этих домов эвакуировали.

После атаки украинского беспилотника на город Рыльск Курской области загорелась гостиница, квартира жилого дома и машина. Об этом 30 мая сообщил Telegram-канал Mash.