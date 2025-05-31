Хинштейн: семеро человек пострадали при атаке ВСУ на Курскую область

Боевики ВСУ в ночь на 31 мая нанесли удары по Курской области. Целью выбран Рыльск. В результате атаки пострадали семеро мирных жителей. Об этом уведомил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Он также добавил, что БПЛА повредили два пятиэтажных дома. В ходе атаки ВСУ загорелась квартира, пламя охватило и соседние балконы. Пожарным, по данным врио губернатора, удалось потушить пожар.
«Выбито большое число окон, посечены фасады в ряде домов. Жителей МКД эвакуировали, им предложено временное размещение, но все предпочли побыть у родных. В Рыльскую ЦРБ сейчас доставляется семья из 4-х человек, среди них дети 13-ти и 16-ти лет», — рассказал Александр Хинштейн.
Кроме того, ВСУ нанесли удары по населенному пункту Артаково Льговского района. В результате загорелись два строения и гараж, пострадала семья из трех человек.
Киев, помимо прочего, атаковал Брянскую область. При налетах дронов один человек получил ранения.