Хинштейн: семеро человек пострадали при атаке ВСУ на Курскую область

«Выбито большое число окон, посечены фасады в ряде домов. Жителей МКД эвакуировали, им предложено временное размещение, но все предпочли побыть у родных. В Рыльскую ЦРБ сейчас доставляется семья из 4-х человек, среди них дети 13-ти и 16-ти лет», — рассказал Александр Хинштейн.