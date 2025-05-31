В бухте Севастополя умер дельфин, которого спасали две недели

Впервые его заметили 15 мая, когда он выбросился на берег в Севастополе. Волонтеры немедленно приступили к оказанию помощи прямо на побережье, несмотря на сложные условия: отсутствие электричества, антисанитария и близость канализационной трубы. В течение двух недель интенсивного лечения специалисты и добровольцы боролись за жизнь дельфина, публикуя кадры своей работы в Telegram-канале центра.