В бухте Севастополя умер дельфин, которого спасали две недели

Дельфин-белобочка по имени Бублик, которого две недели лечили в полевых условиях специалисты центра «Безмятежное море» и добровольцы, скончался из-за тяжелой болезни после сброса канализационных стоков в бухту.
Впервые его заметили 15 мая, когда он выбросился на берег в Севастополе. Волонтеры немедленно приступили к оказанию помощи прямо на побережье, несмотря на сложные условия: отсутствие электричества, антисанитария и близость канализационной трубы. В течение двух недель интенсивного лечения специалисты и добровольцы боролись за жизнь дельфина, публикуя кадры своей работы в Telegram-канале центра.
По информации центра, у Бублика диагностировали тяжелые патологические состояния: прободную язву желудка, перитонит, пневмонию с ателектазом, спаечный плеврит и гепатопатию. В последние дни его состояние ухудшилось из-за прогрессирующей полиорганной недостаточности и кровотечения. Несмотря на начальные признаки улучшения — попытки плавать и охотиться — после сброса канализационных вод его организм был подорван, и болезнь быстро прогрессировала. В результате ухудшения состояния у дельфина наблюдались многократная рвота кровью и сильная боль.
Бублик умер спустя 14 дней реабилитации. В последние часы его жизни состояние резко ухудшилось после пролонгированного сброса загрязненных вод в бухту, что ослабило его организм.
Ранее у берегов крымского города Балаклава обнаружили дельфина-белобочку со связанными клювом и хвостом. Молодого дельфина заметили отдыхающие во время катания на яхте.