Об успешной атаке доложил боец группировки «Восток».
Российские военные сбили возле села Отрадное (ДНР) воздушный ретранслятор ВСУ, оснащенный антеннами для управления FPV-дронами. Об этом сообщил командир ударно-тактического отделения группы «Дальневосточные ветра» 29-й Гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным «Фил».
«В свободной охоте вылетаем, улетаем в тылы, за то же самое Отрадное, Богатырь летаем. Ищем артиллерию, но вот нашли воздушный ретранслятор Matrice 30 (увеличивает дальность применения дронов-камикадзе ВСУ) и поразили его. Три дня спокойствия без “фпвишек” противника мы получили», — объяснил военнослужащий в интервью РИА Новости.
По словам собеседника агентства, после уничтожения объекта на участке фронта в районе Отрадного наблюдается снижение активности вражеских беспилотников. Боец добавил, что крайний выход его группы был очень результативным — за неделю подразделение поразило множество различных целей неприятеля.
Накануне российские войска освободили Строевку на купянском направлении, что позволило начать расширение буферной зоны на границе с Белгородской и Харьковской областями. Позже боец позывным «Тоха» заявил, что украинские расчеты БПЛА откатились в центр Красноармейска, пишет RT.