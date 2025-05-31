ПВО России сбили воздушный ретранслятор ВСУ в ДНР

«В свободной охоте вылетаем, улетаем в тылы, за то же самое Отрадное, Богатырь летаем. Ищем артиллерию, но вот нашли воздушный ретранслятор Matrice 30 (увеличивает дальность применения дронов-камикадзе ВСУ) и поразили его. Три дня спокойствия без “фпвишек” противника мы получили», — объяснил военнослужащий в интервью РИА Новости.