Трамп объявил о введении пошлин на сталь до 50%

Ранее Дональд Трамп уже предлагал ввести 50-процентные пошлины на товары из Евросоюза, обвиняя ЕС в создании торговых барьеров и несправедливых условиях для американских компаний. По его словам, переговоры между Вашингтоном и Брюсселем не дали ощутимых результатов, что стало причиной для ужесточения тарифной политики США.