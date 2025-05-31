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Трамп объявил о введении пошлин на сталь до 50%

Президент США Дональд Трамп объявил о повышении импортных пошлин на сталь до 50% с 1 июня 2025 года. Об этом он сообщил во время визита на завод компании US Steel в Пенсильвании, передает агентство Reuters.

Трамп поднял пошлины на сталь.

Президент США Дональд Трамп объявил о повышении импортных пошлин на сталь до 50% с 1 июня 2025 года. Об этом он сообщил во время визита на завод компании US Steel в Пенсильвании, передает агентство Reuters.

«Мы собираемся ввести 25-процентное увеличение. Мы собираемся поднять пошлины на сталь в США с 25% до 50%, что еще больше укрепит сталелитейную промышленность в США», — заявил Трамп на встрече с рабочими предприятия.

Ранее Дональд Трамп уже предлагал ввести 50-процентные пошлины на товары из Евросоюза, обвиняя ЕС в создании торговых барьеров и несправедливых условиях для американских компаний. По его словам, переговоры между Вашингтоном и Брюсселем не дали ощутимых результатов, что стало причиной для ужесточения тарифной политики США.