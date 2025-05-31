Байден рассказал, что борется с онкологией

«Все сводится к приему таблетки. Одной конкретной таблетки в течение шести недель, а затем другой… Никакие органы не затронуты. Мои кости крепкие», — отметил он, трансляцию мероприятия вел телеканал CNN. Бывший американский лидер подчеркнул, что болезнь не затронула жизненно важные органы и не ослабила его физическое состояние.