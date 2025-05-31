Байден рассказал, что борется с онкологией

Байден начал прием лекарств от рака.
Экс-президент США Джо Байден начал курс лечения от рака. Об этом он заявил на встрече с избирателями в штате Делавэр.
«Все сводится к приему таблетки. Одной конкретной таблетки в течение шести недель, а затем другой… Никакие органы не затронуты. Мои кости крепкие», — отметил он, трансляцию мероприятия вел телеканал CNN. Бывший американский лидер подчеркнул, что болезнь не затронула жизненно важные органы и не ослабила его физическое состояние.
Ранее бывший врач Белого дома Ронни Джексон сообщал, что у Байдена диагностирована агрессивная форма рака простаты с метастазами в кости, и прогнозировал срок жизни от 12 до 18 месяцев. Офис экс-президента подтверждал диагноз и отмечал, что Байден проходит необходимое лечение. В марте 2023 года Байден уже перенес операцию по удалению злокачественного образования на коже.