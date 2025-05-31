Во Владивостоке врачи обвиняются в продаже младенцев за границу

«В ходе предварительного следствия установлено, что с 2018 по 2020 год группа врачей незаконно оформляла медицинские документы, в которых содержались заведомо ложные сведения о бесплодии покупателей и генетических родителей», — говорится в сообщении прокуратуры. По версии следствия, под видом лечения бесплодия сотрудники клиники применяли вспомогательные репродуктивные технологии, чтобы культивировать эмбрионы и обеспечивать рождение детей для последующей продажи и вывоза за рубеж.