Во Владивостоке врачи обвиняются в продаже младенцев за границу

13 детей были проданы за 53 млн рублей.
Во Фрунзенский районный суд Владивостока передано уголовное дело в отношении восьми медработников частной клиники, которых обвиняют в торговле детьми и их незаконном вывозе за границу. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.
«В ходе предварительного следствия установлено, что с 2018 по 2020 год группа врачей незаконно оформляла медицинские документы, в которых содержались заведомо ложные сведения о бесплодии покупателей и генетических родителей», — говорится в сообщении прокуратуры. По версии следствия, под видом лечения бесплодия сотрудники клиники применяли вспомогательные репродуктивные технологии, чтобы культивировать эмбрионы и обеспечивать рождение детей для последующей продажи и вывоза за рубеж.
Как установили следственные органы, обвиняемые совершили куплю-продажу 13 новорожденных, которые находились в беспомощном состоянии. Общая сумма вознаграждения за эти действия превысила 53 миллиона рублей.