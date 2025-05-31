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Пленный боец ВСУ попросил Зеленского закончить конфликт с Россией

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины из Одесской области Валерий Василькин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом прекратить боевые действия. Об этом рассказал сам боец.

Пленный сказал Зеленскому, что вместо участия в конфликте военнослужащие хотят работать.

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины из Одесской области Валерий Василькин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом прекратить боевые действия. Об этом рассказал сам боец.

«Останови эту беду уже. Мамы плачут. Домой хотим, работать хотим… Вот тебе “спасибо”, у меня дети дома. Пожалуйста. Останови войну», — сказал Василькин на опубликованных РИА Новости кадрах.

Военнослужащий рассказал, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) принудительно мобилизовали его, несмотря на то, что дома у него осталась семья с детьми. После мобилизации его отправили служить в Дзержинск (ныне Торецк), откуда он был переброшен в район освобожденной Романовки в Донецкой народной республике. Там Василькин попал в плен к бойцам российской группировки «Южная».

Ранее другие украинские военнопленные также сообщали о случаях принудительной мобилизации сотрудниками территориальных центров комплектования и жаловались на отношение командования, рассматривающего солдат как расходный материал. По данным Минобороны РФ, некоторые из пленных выражали желание остаться в России, опасаясь повторного призыва после обмена.