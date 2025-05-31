Пленный боец ВСУ попросил Зеленского закончить конфликт с Россией

Военнослужащий рассказал, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) принудительно мобилизовали его, несмотря на то, что дома у него осталась семья с детьми. После мобилизации его отправили служить в Дзержинск (ныне Торецк), откуда он был переброшен в район освобожденной Романовки в Донецкой народной республике. Там Василькин попал в плен к бойцам российской группировки «Южная».