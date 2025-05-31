Экс-мэр Керчи фиктивно заключил контракт с МО РФ, пытаясь избежать уголовной ответственности

Бывший глава администрации Керчи Святослав Брусаков, обвиняемый в серии должностных преступлений, предпринял попытку избежать уголовной ответственности, заключив контракт с Министерством обороны РФ.
Однако, как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, его служба носила формальный характер — чиновник был задержан на пляже во время контроля за строительством объектов арендного жилья на черноморском побережье. По данным следствия, этим бизнесом занимается его дочь.
Брусакова подозревают в серии злоупотреблений, связанных с незаконным распределением земельных участков в Керчи. Следствие установило, что его действия привели к застройке исторического центра города, ликвидации парка аттракционов, утрате муниципальной собственности на участки набережной и незаконному выделению территорий под АЗС.
Керченский городской суд санкционировал арест фигуранта на период следствия по четырем эпизодам превышения полномочий.
Ранее сообщалось, что суд назначил 22 года тюрьмы мужчине, дважды изнасиловавшему 12-летнюю дочь.