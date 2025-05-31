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Мужчина получил ранение в результате атаки ВСУ по брянскому поселку

Житель поселка Уборки в Брянской области получил ранения в результате атаки по населенному пункту со стороны ВСУ.

В Брянской области житель поселка Уборки (Климовский район) получил ранение в результате атаки украинского дрона. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал губернатор региона Александр Богомаз.

«ВСУ атаковали дронами-камикадзе поселок Уборки Климовского района. К сожалению, ранен мирный житель», — говорится в сообщении.

Богомаз уточнил, что пострадавший был экстренно госпитализирован в больницу. Там ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Губернатор также пожелал мужчине скорейшего выздоровления и попросил местных жителей быть очень осторожными, так как ВСУ продолжают систематические атаки против мирных граждан.

Также сообщалось, что в Курской области ВСУ атаковали город Рыльск. Пострадали семь человек.