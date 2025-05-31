В Великом Устюге вспыхнул масштабный пожар

Ранее в Ханты-Мансийске пожарные также оперативно ликвидировали возгорание на территории садового общества «Движенец», где огонь мог распространиться на соседние постройки. Тогда для тушения были привлечены три единицы техники и 13 сотрудников, а причины инцидента устанавливаются МЧС. Аналогичные меры принимаются и в Вологодской области для предотвращения последствий пожара на предприятии.