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В Великом Устюге вспыхнул масштабный пожар

Пожар вспыхнул на территории ООО «Новаторский ЛПХ» в Самотовинском районе 30 мая. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы Великоустюгского округа Вологодской области Игорь Быков.

Огромный пожар разгорелся под Великим Устюгом.

Пожар вспыхнул на территории ООО «Новаторский ЛПХ» в Самотовинском районе 30 мая. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы Великоустюгского округа Вологодской области Игорь Быков.

«Пожарные подразделения, а также другие службы экстренного реагирования делают все возможное для локализации возгорания и защиты прилегающих территорий. Безопасность жителей и работников предприятия является нашим главным приоритетом», — написал Быков на своей странице «Вконтакте».

Ранее в Ханты-Мансийске пожарные также оперативно ликвидировали возгорание на территории садового общества «Движенец», где огонь мог распространиться на соседние постройки. Тогда для тушения были привлечены три единицы техники и 13 сотрудников, а причины инцидента устанавливаются МЧС. Аналогичные меры принимаются и в Вологодской области для предотвращения последствий пожара на предприятии.