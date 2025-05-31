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Четверть миллиарда пчел оказались на свободе после аварии в США

Четверть миллиарда пчел оказались на свободе после аварии фуры, перевозившей ульи, в американском штате Вашингтон.

Четверть миллиарда пчел оказались на свободе после аварии фуры, перевозившей ульи, в американском штате Вашингтон. Об этом сообщил офис шерифа округа Уотком.

В заявлении на официальной странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) указано, что 250 миллионов пчел теперь на свободе. Правоохранители призвали избегать района происшествия из-за возможного распространения пчел по местности и их роения.

Полиция добавила, что на место прибыли сотрудники управления общественных работ округа Уотком и эксперты по пчелам вместе с правоохранителями. Участок дороги перекрыт, а спасатели ведут работы по возвращению насекомых в ульи, выпавшие из перевернувшегося фургона.