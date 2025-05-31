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За хулиганство в поезде жительницу Сатпаева сняли с маршрута

Сотрудники транспортной полиции сняли с пассажирского поезда жительницу Сатпаева, устроившую дебош во время следования состава Кызылорда — Кокшетау, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: polisia.kz

Инцидент произошёл на станции Сарышаган. По акту начальника поезда 38-летнюю женщину передали наряду полиции. Как выяснилось, она находилась в состоянии алкогольного опьянения, громко выражалась нецензурной бранью и мешала другим пассажирам, нарушая общественный порядок.

Медицинское освидетельствование подтвердило среднюю степень опьянения. Нарушительницу привлекли к административной ответственности. По данным департамента полиции на транспорте, она уже ранее попадала в поле зрения правоохранителей за аналогичные правонарушения.