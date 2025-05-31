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Мошенники придумали новый способ взлома аккаунтов на «Госуслугах»

В МВД России предупредили о новой схеме мошенничества с аккаунтами на портале «Госуслуги».

В МВД России предупредили о новой схеме мошенничества с аккаунтами на портале «Госуслуги». По данным ведомства, злоумышленники стали использовать более изощренный метод: они рассылают пользователям фальшивые уведомления от имени технической поддержки, в которых сообщают о «взломе» учетной записи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

В письмах содержится просьба срочно позвонить в поддержку, но указан поддельный номер телефона. Когда человек набирает его, он попадает к мошенникам, которые под видом сотрудников сервиса выманивают конфиденциальные данные.

«Находясь под психологическим воздействием сложившейся ситуации, гражданин звонит на указанные номера и попадает в руки мошенников», — рассказали в МВД.

Ранее сообщалось, что экс-мэр Керчи фиктивно заключил контракт с МО РФ, пытаясь избежать уголовной ответственности.