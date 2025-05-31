Мошенники придумали новый способ взлома аккаунтов на «Госуслугах»

В МВД России предупредили о новой схеме мошенничества с аккаунтами на портале «Госуслуги». По данным ведомства, злоумышленники стали использовать более изощренный метод: они рассылают пользователям фальшивые уведомления от имени технической поддержки, в которых сообщают о «взломе» учетной записи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.