Мошенники придумали новый способ взлома аккаунтов на «Госуслугах»

В МВД России предупредили о новой схеме мошенничества с аккаунтами на портале «Госуслуги». По данным ведомства, злоумышленники стали использовать более изощренный метод: они рассылают пользователям фальшивые уведомления от имени технической поддержки, в которых сообщают о «взломе» учетной записи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.
В письмах содержится просьба срочно позвонить в поддержку, но указан поддельный номер телефона. Когда человек набирает его, он попадает к мошенникам, которые под видом сотрудников сервиса выманивают конфиденциальные данные.
«Находясь под психологическим воздействием сложившейся ситуации, гражданин звонит на указанные номера и попадает в руки мошенников», — рассказали в МВД.
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