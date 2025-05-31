В Курской области после атаки БПЛА пострадали 10 человек

Также Льговский район подвергся атаке беспилотников: в поселке Артаково из-за удара загорелись два жилых строения и гараж. Пожарные уже работают на месте происшествия, а рядом находится глава района. В одном из поврежденных зданий находилась семья из трех человек; они самостоятельно обратились за медицинской помощью в Льговскую ЦРБ, и медики сейчас оказывают им необходимую помощь.