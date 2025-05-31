В Курской области после атаки БПЛА пострадали 10 человек

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Курскую область пострадали десять человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
В Рыльске беспилотники нанесли удары по двум пятиэтажным жилым домам: на первом этаже одного из них загорелась квартира, огонь перекинулся на соседние балконы, и пожар был быстро ликвидирован. В другом доме беспилотник поразил третий этаж, вызвав пожар в одной из квартир, который также оперативно потушили.
В результате происшествия семеро человек получили ранения: семья из четырех человек, включая детей 13 и 16 лет, доставлена в ЦРБ, а еще двое женщин и один мужчина — с осколочными ранениями и шоковым состоянием.
Врио губернатора отметил, что поврежденные здания имеют разбитые окна и поврежденные фасады. Жителей эвакуировали из пострадавших домов, им предложили временное размещение, однако большинство предпочли остаться у родственников.
Также Льговский район подвергся атаке беспилотников: в поселке Артаково из-за удара загорелись два жилых строения и гараж. Пожарные уже работают на месте происшествия, а рядом находится глава района. В одном из поврежденных зданий находилась семья из трех человек; они самостоятельно обратились за медицинской помощью в Льговскую ЦРБ, и медики сейчас оказывают им необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины атаковали Курск.