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В Курской области после атаки БПЛА пострадали 10 человек

Среди пострадавших есть дети 13 и 16 лет.

Источник: Аргументы и факты

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Курскую область пострадали десять человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В Рыльске беспилотники нанесли удары по двум пятиэтажным жилым домам: на первом этаже одного из них загорелась квартира, огонь перекинулся на соседние балконы, и пожар был быстро ликвидирован. В другом доме беспилотник поразил третий этаж, вызвав пожар в одной из квартир, который также оперативно потушили.

В результате происшествия семеро человек получили ранения: семья из четырех человек, включая детей 13 и 16 лет, доставлена в ЦРБ, а еще двое женщин и один мужчина — с осколочными ранениями и шоковым состоянием.

Врио губернатора отметил, что поврежденные здания имеют разбитые окна и поврежденные фасады. Жителей эвакуировали из пострадавших домов, им предложили временное размещение, однако большинство предпочли остаться у родственников.

Также Льговский район подвергся атаке беспилотников: в поселке Артаково из-за удара загорелись два жилых строения и гараж. Пожарные уже работают на месте происшествия, а рядом находится глава района. В одном из поврежденных зданий находилась семья из трех человек; они самостоятельно обратились за медицинской помощью в Льговскую ЦРБ, и медики сейчас оказывают им необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины атаковали Курск.