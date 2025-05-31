Владивостокских врачей обвинили в торговле детьми

Во Владивостоке врачей частной клиники обвиняют в торговле детьми. Об этом сообщает телеграм-канала Amur Mash.
По данным телеграм-канала, восемь медиков из частной клиники придумали незаконную схему. Они оформляли ложную информацию о бесплодии людей, а под видом лечения выращивали эмбрионы.
После этого они доводили дело до рождения, а затем отправляли младенцев за границу.
Отмечается, что все преступные действия врачи совершили в период с 2018 по 2020 годы. За это время через их руки прошли 13 младенцев, на которых они заработали 53 млн рублей.
Теперь врачей ждет суд. Им грозит до 15 лет лишения свободы.
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