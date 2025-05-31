Медработники из Приморского края совершили куплю-продажу 13 детей: им грозит срок до 15 лет

Врачи из Владивостока в течение двух лет занимались торговлей новорожденными. Прокуратура Приморского края утвердила соответствующее обвинение в отношении восьми медработников. Известно, что детей вывозили за границу. Такие сведения передали в пресс-службе прокуратуры Приморья.