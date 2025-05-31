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Медработники из Приморского края совершили куплю-продажу 13 детей: им грозит срок до 15 лет

Прокуратура обвинила восемь врачей в торговле детьми во Владивостоке.

Источник: Комсомольская правда

Врачи из Владивостока в течение двух лет занимались торговлей новорожденными. Прокуратура Приморского края утвердила соответствующее обвинение в отношении восьми медработников. Известно, что детей вывозили за границу. Такие сведения передали в пресс-службе прокуратуры Приморья.

По имеющимся данным, врачи пользовались репродуктивными технологиями для якобы лечения бесплодия. Родившиеся малыши отправлялись за границу. Прокурор Приморского края выдвинул обвинение по пункту «в» части 3 статьи 127.1 УК России. Фигурантам дела грозит срок до 15 лет.

«Медработники совершили куплю-продажу 13 новорожденных, заведомо находящихся в беспомощном состоянии, за вознаграждение в общей сумме свыше 53 млн рублей», — отмечается в сообщении.

В Новгородской области к 22 годам заключения приговорили насильника-иностранца. Он приезжал в Россию к несовершеннолетней дочери и совершал противоправные действия интимного характера.