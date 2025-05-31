В США из перевернувшегося грузовика вылетели 250 миллонов пчёл

250 миллионов пчёл вылетели из грузового автомобиля, попавшего в дорожно-транспортное происшествие в Соединённых Штатах, сообщает американское издание The New York Times.
ДТП произошло в штате Вашингтон. Перевернулась машина, которая перевозила пчелиные ульи.
«250 миллионов пчёл теперь на свободе… Избегайте местности по причине возможного распространения пчёл по местности и их роения», — заявили в офисе шерифа округа Уотком.
На месте работают правоохранители, а также эксперты по пчёлам.
По данным газеты, в ходе отлова пчёлы ужалили несколько человек.
Ранее сообщалось, что в Томской области перевернулась фура со свиньями. Не менее 30 животных пострадали, а некоторые свиньи бегали по деревне.