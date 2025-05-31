Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США из перевернувшегося грузовика вылетели 250 миллонов пчёл

В ходе отлова от пчёл пострадали несколько человек.

Источник: Аргументы и факты

250 миллионов пчёл вылетели из грузового автомобиля, попавшего в дорожно-транспортное происшествие в Соединённых Штатах, сообщает американское издание The New York Times.

ДТП произошло в штате Вашингтон. Перевернулась машина, которая перевозила пчелиные ульи.

«250 миллионов пчёл теперь на свободе… Избегайте местности по причине возможного распространения пчёл по местности и их роения», — заявили в офисе шерифа округа Уотком.

На месте работают правоохранители, а также эксперты по пчёлам.

По данным газеты, в ходе отлова пчёлы ужалили несколько человек.

Ранее сообщалось, что в Томской области перевернулась фура со свиньями. Не менее 30 животных пострадали, а некоторые свиньи бегали по деревне.