Во Владивостоке группу врачей обвинили в торговле детьми

В ходе следствия было выявлено, что подозреваемые осуществили продажу 13 новорожденных за сумму свыше 53 миллионов рублей. Врачи использовали методы вспомогательной репродукции под видом лечения бесплодия, а после рождения детей организовывали их продажу за границу. Эти преступные схемы нанесли серьезный урон правам и интересам несовершеннолетних и их семей.