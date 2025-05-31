Во Владивостоке группу врачей обвинили в торговле детьми

Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение в отношении восьми медицинских работников, подозреваемых в участии в торговле несовершеннолетними. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.
В рамках расследования установлено, что эти специалисты из частной клиники обвиняются по статье 127.1 УК РФ за незаконную торговлю детьми с их вывозом за границу.
По данным следствия, в период с 2018 по 2020 годы группа врачей незаконно оформляла документы, содержащие ложные сведения о бесплодии генетических родителей и потенциальных покупателей. В результате их действий были созданы фиктивные основания для проведения процедур и оформления документов, что позволяло скрывать истинную природу сделок.
В ходе следствия было выявлено, что подозреваемые осуществили продажу 13 новорожденных за сумму свыше 53 миллионов рублей. Врачи использовали методы вспомогательной репродукции под видом лечения бесплодия, а после рождения детей организовывали их продажу за границу. Эти преступные схемы нанесли серьезный урон правам и интересам несовершеннолетних и их семей.
Ранее женщина из ЮАР, продавшая свою шестилетнюю дочь «целителю» из-за ее светлой кожи и глаз, получила пожизненное заключение.