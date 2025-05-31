Трамп неоднозначно высказался по поводу антироссийских санкций

Ранее агентство Reuters сообщало о том, что США уже разработан дополнительный пакет санкций, и сейчас чиновники ожидают решения от президента. Среди предложенных мер рассматривается введение пошлин в 500% на товары из стран, которые продолжают импортировать нефть, газ и уран из России. По данным агентства, некоторые советники Трампа полагают, что он не станет блокировать законопроект, если тот будет одобрен Конгрессом.