Трамп неоднозначно высказался по поводу антироссийских санкций

Трамп заявил, что ему нужно взглянуть на документ для принятия решения.
Президент США Дональд Трамп пока не определился с позицией по законопроекту об ужесточении санкций против России, который подготовили в Сенате Конгресса США. Об этом сказал сам американский лидер.
«Я не знаю. Я должен его (документ, — прим. URA.RU) увидеть. Взгляну на него», — заявил Трамп, его слова передает FoxNews. Так он ответил на вопрос журналистов о поддержке инициативы, предполагающей введение новых ограничительных мер в отношении России.
Ранее агентство Reuters сообщало о том, что США уже разработан дополнительный пакет санкций, и сейчас чиновники ожидают решения от президента. Среди предложенных мер рассматривается введение пошлин в 500% на товары из стран, которые продолжают импортировать нефть, газ и уран из России. По данным агентства, некоторые советники Трампа полагают, что он не станет блокировать законопроект, если тот будет одобрен Конгрессом.