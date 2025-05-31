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Нетрезвый водитель устроил лобовое ДТП под Челябинском: погиб мужчина

Нетрезвый водитель устроил лобовое ДТП под Челябинском — погиб его пассажир, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Сосновском районе.

На третьем километре дороги от поселка Полетаева до СНТ «Полет-3» 37-летний водитель Kia Cerato, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с Skoda Rapid, за рулем был 30-летний мужчины, затем автомобиль улетел в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП 38-летний пассажир Kia от полученных травм скончался на месте.

Установлено, что водитель Kia находился в состоянии алкогольного опьянения: содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе составило 0,53 мг/л при допустимой норме 0,16 мг/л.