Нетрезвый водитель устроил лобовое ДТП под Челябинском: погиб мужчина

На третьем километре дороги от поселка Полетаева до СНТ «Полет-3» 37-летний водитель Kia Cerato, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с Skoda Rapid, за рулем был 30-летний мужчины, затем автомобиль улетел в кювет и опрокинулся.