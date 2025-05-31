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МВД предупредило о новой схеме мошенников по доступу к «Госуслугам»

Мошенники вынуждают россиян звонить в поддельную техподдержку «Госуслуг», получая доступ к аккаунтам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

Источник: Freepik

Отмечается, что мошенники в 2025 году меняют способы получения неправомерного доступа к аккаунтам пользователей.

«Злоумышленники чаще заставляют гражданина самого обратиться в “техническую поддержку”, предоставляя при этом поддельный номер», — пояснили в МВД.

Гражданин получает письмо якобы о несанкционированном доступе к его данным, замаскированное под автоматическое сообщение технической поддержки, на адрес электронной почты или в мессенджере. Прочитав послание, человек обращается по указанному «фейковому» номеру техподдержки и попадает к мошенникам.

До этого эксперт по мошенникам, правозащитница Екатерина Дуб рассказала, что российских школьников начали массово атаковать мошенники, торгующие фальшивыми ответами ЕГЭ. Они выманивают у детей данные для доступа к порталу «Госуслуг», оформляют на них кредиты и микрозаймы, поэтому важно заранее принять меры безопасности.