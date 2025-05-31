МВД предупредило о новой схеме мошенников по доступу к «Госуслугам»

Гражданин получает письмо якобы о несанкционированном доступе к его данным, замаскированное под автоматическое сообщение технической поддержки, на адрес электронной почты или в мессенджере. Прочитав послание, человек обращается по указанному «фейковому» номеру техподдержки и попадает к мошенникам.