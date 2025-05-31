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В Аргентине аннулировали судебный процесс по делу о смерти Марадоны

Суд Аргентины принял решение аннулировать весь процесс по делу о смерти известного футболиста Диего Марадоны.

Суд Аргентины принял решение аннулировать весь процесс по делу о смерти известного футболиста Диего Марадоны. Судебное разбирательство по данному делу начнется сначала, сообщают аргентинские СМИ.

На такой шаг суд пошел из-за того, что одна из трех судей Джульета Макинтач была отстранена от дела. Все потому, что судья не только допрашивала свидетелей, но еще и в тайне снимала документальный фильм об этом громком деле.

Теперь более чем 40 свидетелям, в числе которых дети Марадоны, нужно будет повторно дать показания перед новым составом судей. Когда именно произойдет старт нового судебного процесса пока не уточняется.

Напомним, что Марадона скончался в Буэнос-Айресе в ноябре 2020 года от сердечного приступа. Однако прокуратура считает, что медицинский персонал проявил халатность при лечении спортсмена — именно врачи и находятся на скамье подсудимых.

Суд по делу о смерти Марадоны проходил с марта 2025 года.

Ранее вскрытие показало, что легенда футбола мучался в агонии как минимум 12 часов.