В Аргентине аннулировали судебный процесс по делу о смерти Марадоны

Суд Аргентины принял решение аннулировать весь процесс по делу о смерти известного футболиста Диего Марадоны. Судебное разбирательство по данному делу начнется сначала, сообщают аргентинские СМИ.
На такой шаг суд пошел из-за того, что одна из трех судей Джульета Макинтач была отстранена от дела. Все потому, что судья не только допрашивала свидетелей, но еще и в тайне снимала документальный фильм об этом громком деле.
Теперь более чем 40 свидетелям, в числе которых дети Марадоны, нужно будет повторно дать показания перед новым составом судей. Когда именно произойдет старт нового судебного процесса пока не уточняется.
Напомним, что Марадона скончался в Буэнос-Айресе в ноябре 2020 года от сердечного приступа. Однако прокуратура считает, что медицинский персонал проявил халатность при лечении спортсмена — именно врачи и находятся на скамье подсудимых.
Суд по делу о смерти Марадоны проходил с марта 2025 года.
Ранее вскрытие показало, что легенда футбола мучался в агонии как минимум 12 часов.