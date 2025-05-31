В Тайшете произошел крупный пожар локомотивного депо

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Восточно-Сибирское речное пароходство прекращает пассажирские перевозки судами «Метеор» в Братск и Балаганск. Причиной стало отсутствие финансирования, судя по информации, размещенной на официальном сайте ведомства. Движение судов в Братск может полностью остановиться уже к 18 июля.