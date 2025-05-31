В Тайшете произошел крупный пожар локомотивного депо

В Тайшете в ночь на 31 мая произошел крупный пожар локомотивного депо. Огонь охватил 2 тысячи квадратов. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном МЧС.
— К тушению привлечен пожарный поезд. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.
На месте работали 16 специалистов и 7 единиц спецтехники. В 09:14 в ведомстве сообщили, что открытое горение ликвидировано.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Восточно-Сибирское речное пароходство прекращает пассажирские перевозки судами «Метеор» в Братск и Балаганск. Причиной стало отсутствие финансирования, судя по информации, размещенной на официальном сайте ведомства. Движение судов в Братск может полностью остановиться уже к 18 июля.