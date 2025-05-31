Восемь врачей во Владивостоке обвинили в торговле детьми

В ряде регионов РФ до сих пор периодически происходит торговля детьми. Более того, существуют случаи, когда женщины, притворяясь бедными матерями, просят милостыню с ребенком на руках. Кто и для чего покупает детей, «Вечерней Москве» рассказала представитель волонтерского движения по борьбе с торговлей людьми «Альтернатива» Арина Файрушина.