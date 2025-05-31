Восемь врачей во Владивостоке обвинили в торговле детьми

Прокуратура Приморского края утвердила обвинение в отношении восьми медработников, подозреваемых в торговле несовершеннолетними.
— Прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении восьми медработников частной клиники. Они обвиняются по п «в» части 3 статьи 127.1 УК России «Торговля несовершеннолетними с их незаконным вывозом за границу». По версии следователей, с 2018 по 2020 год группа врачей незаконно оформляли медицинскую документацию, которая содержала заведомо ложные сведения о бесплодии покупателей и генетических родителей, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Врачи совершили сделки по продаже 13 новорожденных, получив вознаграждение более 53 миллионов рублей. Для совершения преступления они использовали вспомогательные репродуктивные технологии под видом лечения бесплодия. После культивации эмбрионов и рождения детей их продавали за рубеж, уточнили в прокуратуре.
Уголовное дело направят во Фрунзенский районный суд Владивостока. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
Фото: Shutterstock.
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