Из-за ударов ВСУ по Рыльску в Курской области пострадали семь человек

В результате этих инцидентов пострадали семь человек. Семья из четырех человек, включая детей 13 и 16 лет, была доставлена в Рыльскую центральную районную больницу. Кроме того, две женщины и мужчина получили ранения от осколков и находятся в состоянии шока. Из-за ударов дронов были выбиты многочисленные окна, повреждены фасады зданий. Пожары ликвидированы, на месте происшествия работают экстренные службы.