Из-за ударов ВСУ по Рыльску в Курской области пострадали семь человек

ВСУ ударили по Курской области.
Украинские беспилотники атаковали два жилых дома в городе Рыльск Курской области, в результате чего пострадали семеро мирных жителей. Об этом сообщил посла по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Украинские БПЛА атаковали два пятиэтажных дома в Рыльске Курской области. Ранены семь мирных жителей», — написал Мирошник в своем telegram-канале.
В одном из жилых домов на первом этаже произошел пожар, который вскоре распространился на балконы соседних квартир. В другом здании в результате удара беспилотника загорелся третий этаж.
В результате этих инцидентов пострадали семь человек. Семья из четырех человек, включая детей 13 и 16 лет, была доставлена в Рыльскую центральную районную больницу. Кроме того, две женщины и мужчина получили ранения от осколков и находятся в состоянии шока. Из-за ударов дронов были выбиты многочисленные окна, повреждены фасады зданий. Пожары ликвидированы, на месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее telegram-каналы сообщали, что беспилотники ВСУ совершили атаку на территорию Курской области, в результате чего в городе Рыльск возник пожар в здании гостиницы. Также в одной из квартир многоквартирного дома и легковом автомобиле. Кроме того, обломки уничтоженного над городом дрона упали в частном секторе приблизительно в 23:10.