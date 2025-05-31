Sun: голый бортпроводник танцевал в туалете на борту самолета British Airways

Бортпроводник авиакомпании British Airways (Великобритания) во время одного из рейсов заперся в туалете, когда его коллеги разносили еду пассажиров. В санузле самолета стюард полностью разделся, а затем начал танцевать, пишет британская газета Sun.
Как уточняет издания, инцидент произошел 25 мая. Во время полета на борту находились почти 500 пассажиров.
«Коллеги принялись обыскивать самолет, когда он пропал, пока они раздавали еду и напитки на загруженном самолете, направлявшемся в лондонский аэропорт Хитроу из США», — говорится в публикации газеты.
Руководитель экипажа был ошеломлен, когда обнаружил своего подчиненного абсолютно голым и танцующим в туалете бизнес-класса, добавляет издание. После этого экипаж принял решение одеть стюарда в пижаму и пристегнуть мужчину к одному из кресел до конца рейса.
Когда самолет приземлился в Лондоне, мужчину задержали полицейские прямо на борту самолета. На время расследования его отстранили от работы. Коллеги бортпроводника не исключают, что перед вылетом из США он употребил запрещенные вещества.
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