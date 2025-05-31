Sun: голый бортпроводник танцевал в туалете на борту самолета British Airways

Руководитель экипажа был ошеломлен, когда обнаружил своего подчиненного абсолютно голым и танцующим в туалете бизнес-класса, добавляет издание. После этого экипаж принял решение одеть стюарда в пижаму и пристегнуть мужчину к одному из кресел до конца рейса.