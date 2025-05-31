Афера на миллионы: туристов из Казахстана и России обманули в Костанае

Сейчас в суде ведется допрос свидетелей. Подсудимая на заседаниях хранит молчание и от комментариев воздерживается. Хотя ранее своей вины не признавала и заявляла, что продавала туры по себестоимости, и это якобы и стало причиной финансовых трудностей. Но во время расследования сотрудники полиции не нашли никаких документов, подтверждающих бронирование туров или покупку авиабилетов.