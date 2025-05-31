Афера на миллионы: туристов из Казахстана и России обманули в Костанае

По версии следствия и показаниям, озвученным в суде гособвинителем, женщина под предлогом бронирования зарубежных туров и продажи авиабилетов получала деньги, но обязательства перед клиентами не исполняла.
Люди оплачивали поездки в Египет, Турцию, Таиланд, Вьетнам и Китай, рассчитывая вскоре отправиться на долгожданный отдых.
Однако туры не были забронированы. Часть пострадавших узнавала об этом в самый последний момент — буквально в день вылета, не имея на руках ни авиабилетов, ни брони в отелях.
В настоящее время в деле фигурируют не только жители Костанайской области, но и граждане России. При этом многие казахстанцы, чтобы оплатить отпуск, брали кредиты.
Поясняется, что изначально сумма ущерба составляла около 40 миллионов тенге, но с ростом числа пострадавших, а их уже почти 70 человек, эта цифра увеличилась до 55 миллионов.
Сейчас в суде ведется допрос свидетелей. Подсудимая на заседаниях хранит молчание и от комментариев воздерживается. Хотя ранее своей вины не признавала и заявляла, что продавала туры по себестоимости, и это якобы и стало причиной финансовых трудностей. Но во время расследования сотрудники полиции не нашли никаких документов, подтверждающих бронирование туров или покупку авиабилетов.
Один из клиентов турагента сообщил, что в течение судебных заседаний число потерпевших увеличилось еще на одну семью. Ее, по словам мужчины, женщина успела обмануть, находясь под следствием.
Этот факт выяснился уже в суде, главе данной семьи был предоставлен статус потерпевшего, мы надеемся вернуть свои денежные средства, хотим возместить затраты, а также моральный ущерб.