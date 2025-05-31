Бастрыкин проверит факты ДТП в Омской области, где погиб трехлетний ребенок

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту смертельного ДТП в рабочем поселке Марьяновка Омской области. Обращение в Информационный центр СК России поступило от супруга пострадавшей женщины и отца погибшего ребенка.
Смертельное ДТП произошло в декабре прошлого года. По данным следствия, водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил женщину и ее трехлетнюю дочь, которые передвигались по проезжей части в соответствии с правилами дорожного движения. От полученных травм ребенок скончался на месте, его мать была госпитализирована в тяжелом состоянии с травмой головы и вскоре получила инвалидность. После аварии водитель попытался скрыться с места происшествия и при помощи знакомого спрятал автомобиль.
Убитый горем-отец настаивает на доследовании дела и указывает на недостаточность принятых мер. В настоящее время в СУ СК России по Омской области расследуется уголовное дело и проводится процессуальная проверка.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву лично доложить о результатах расследования, учитывая все доводы, изложенные в обращении. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
Подобная трагедия уже случалась в Омской области в 2015 году, когда пьяный водитель сбил женщину с двухмесячным ребенком.