Бастрыкин проверит факты ДТП в Омской области, где погиб трехлетний ребенок

Смертельное ДТП произошло в декабре прошлого года. По данным следствия, водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил женщину и ее трехлетнюю дочь, которые передвигались по проезжей части в соответствии с правилами дорожного движения. От полученных травм ребенок скончался на месте, его мать была госпитализирована в тяжелом состоянии с травмой головы и вскоре получила инвалидность. После аварии водитель попытался скрыться с места происшествия и при помощи знакомого спрятал автомобиль.