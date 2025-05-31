В метро Сеула мужчина с зажигалкой и канистрой попытался поджечь поезд

В метро столицы Южной Кореи совершена попытка поджога поезда, сообщают южнокорейские правоохранители.
Инцидент случился утром в субботу на пятой линии метро на перегоне между станциями Ёынару и Мапхо в центре Сеула. Было зафиксировано возгорание в одном из вагонов.
В настоящее время возгорание ликвидировано. Полицейские задержали пожилого мужчину. Его заметили очевидцы на месте ЧП, мужчина с помощью зажигалки поджёг неустановленную жидкость в ёмкости.
В настоящее время ведётся допрос. Пассажиры были эвакуированы, в результате случившегося никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в метро Сеула 125 поездов задержались из-за ушедшего в туалет машиниста.
Также стало известно, что в Сеуле произошел пожар в 21-этажном жилом доме. Вероятной причиной возгорания назван поджог с использованием огнемёта. Жертвой ЧП стал один человек, ещё несколько человек получили травмы.