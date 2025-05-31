Шведы массово захотели получить российское гражданство

Как уточнил глава дипмиссии, заявители указывают среди причин глубокое несогласие с внутренней и внешней политикой Швеции, разочарование в работе государственных институтов, рост антироссийских настроений и ограничения свободы выражения мнений. Кроме того, они отмечают стремление к жизни в обществе с традиционными ценностями, уважением к семье и культурно-историческим корням, а также приверженность православному мировоззрению. Некоторые из обратившихся ссылаются на обеспокоенность вопросами личной безопасности, жалуются на дискриминацию по этническому и религиозному признакам, бюрократические сложности и отсутствие перспектив.