Глава «Золотого запаса» заключила сделку со следствием по делу о хищении 4 млрд рублей

Жанна Глобенко, руководитель инвестиционной площадки «Золотой запас», заключила досудебное соглашение о сотрудничестве по уголовному делу о хищении у вкладчиков около 4 млрд рублей. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Глобенко активно сотрудничает со следствием после ареста в Уфе и этапирования в Москву.
По данным следствия, фигуранты, включая бывшего зампреда Роскомснаббанка Руслана Шайхутдинова, обвиняются в растрате и мошенничестве в особо крупном размере. Всем подозреваемым продлен срок ареста, их имущество находится под обеспечительными мерами. Расследование продолжается при активном участии Глобенко, согласившейся на сотрудничество со следствием.
«Руководитель ООО “Золотой запас” Глобенко заключила досудебное соглашения о сотрудничестве и в настоящее время активно сотрудничает со следствием в рамках уголовного дела о растрате (ст. 160 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ)», — сообщил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что завершено следствие по делу экс-руководителя ГВСУ о закупке томографа для Минобороны.