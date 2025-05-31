Глава «Золотого запаса» заключила сделку со следствием по делу о хищении 4 млрд рублей

Жанна Глобенко, руководитель инвестиционной площадки «Золотой запас», заключила досудебное соглашение о сотрудничестве по уголовному делу о хищении у вкладчиков около 4 млрд рублей. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Глобенко активно сотрудничает со следствием после ареста в Уфе и этапирования в Москву.