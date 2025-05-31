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В Сахалинской области перевернулся бензовоз с дизельным топливом

Бензовоз получил повреждения, произошла утечка дизельного топлива.

Источник: Аргументы и факты

В Сахалинской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием бензовоза, говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Инцидент случился в Невельском районе. Зафиксирована утечка дизельного топлива.

В ведомстве подчеркнули, что в результате случившегося никто не пострадал.

«Бензовоз получил повреждения, произошла утечка дизельного топлива в объёме 1,5 тонн. В настоящее время топливо из цистерны откачано. Решается вопрос по рекультивации загрязненной территории», — рассказали в МЧС.

Кроме того, ведомство опубликовало кадры с места ЧП.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области загорелось локомотивное депо. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров.