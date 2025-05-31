В Сахалинской области перевернулся бензовоз с дизельным топливом

В Сахалинской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием бензовоза, говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
Инцидент случился в Невельском районе. Зафиксирована утечка дизельного топлива.
В ведомстве подчеркнули, что в результате случившегося никто не пострадал.
«Бензовоз получил повреждения, произошла утечка дизельного топлива в объёме 1,5 тонн. В настоящее время топливо из цистерны откачано. Решается вопрос по рекультивации загрязненной территории», — рассказали в МЧС.
Кроме того, ведомство опубликовало кадры с места ЧП.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области загорелось локомотивное депо. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров.