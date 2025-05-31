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Суд взыскал долги с певицы Максаковой

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Мировой суд в Москве взыскал с певицы Марии Максаковой* (признана в РФ иностранным агентом) задолженность по налогам и сборам по иску федеральной налоговой службы, сообщили РИА Новости в инстанции.

Источник: © РИА Новости

«Вынесен судебный приказ», — сказали в суде.

Сумма взыскания не сообщается.

В отношении Максаковой возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Она заочно арестована.

Согласно уголовному кодексу РФ, наказание по данной статье предусматривает штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что поводом для возбуждения дела против оперной певицы стало видео с дискредитацией СВО и призывами спонсировать ВСУ, которое Максакова опубликовала в YouTube.

* Признана Минюстом России лицом, выполняющим функции иноагента.